Между Азербайджаном и Сербией есть большой потенциал для развития сотрудничества в дополнительных сферах - Сахиба Гафарова

Политика Материалы 24 сентября 2025 13:07 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ – Между Азербайджаном и Сербией существует большой потенциал для развития сотрудничества в дополнительных сферах.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции с председателем Национального собрания Сербии Аной Брнабич в Баку.

По её словам, визит Брнабич является показателем высокого уровня отношений между двумя странами и их парламентами.

«Во время недавно проведённой встречи мы обсудили двусторонние отношения. Сотрудничество в различных сферах развивается день ото дня, и существует большой потенциал для его расширения в дополнительных направлениях», — отметила Гафарова.

Новость обновляется

