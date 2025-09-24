Международные форумы открывают новые возможности для азербайджанских университетов - Улькяр Саттарова

БАКУ /Trend/ - Международные форумы открывают новые возможности для азербайджанских университетов, позволяя расширять контакты и развивать совместные научные проекты.

Как сообщает в среду Trend, об этом в интервью журналистам заявила директор Государственного агентства по науке и высшему образованию Азербайджана Улькяр Саттарова в кулуарах саммита университетов Евразии.

"Эти связи уже существуют и будут дополнительно укреплены в рамках мероприятий саммита", - отметила она.

Директор подчеркнула, что в рамках саммита руководители университетов и их сотрудники могут расширять профессиональные контакты: "Это способствует появлению совместных научных публикаций и проектов, а также увеличению числа обмена иностранных студентов и преподавателей".