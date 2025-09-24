Председатель Народной скупщины Сербии посетила Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - Делегация во главе с находящейся с официальным визитом в Азербайджане председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич 24 сентября побывала на Аллее почетного захоронения, где почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и основателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева и возложила венок к его могиле.

Как сообщает Trend, также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы к ее могиле.

Затем гости посетили Аллею шехидов, выразили свое почтение и уважение к памяти героических сынов и дочерей Азербайджана, отдавших свои жизни за свободу и территориальную целостность нашей страны, и возложили венок к монументу «Вечный огонь».

Полюбовавшись панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, гости были проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по благоустройству и строительству.

