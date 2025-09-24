Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов"

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам Международного статистического форума на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов".

"Уважаемые участники Форума!

Приветствую вас по случаю начала работы Международного статистического форума на тему «Перспективы развития статистики: роль международных проектов», проходящего в столице Азербайджанской Республики городе Баку, выражаю каждому из вас свои наилучшие пожелания.

С удовлетворением хочу подчеркнуть, что это престижное мероприятие имеет особое значение в плане развития национальных статистических систем, интеграции в глобальные статистические инициативы и углубления международного сотрудничества. Считаю, что встреча в рамках Форума представителей статистических ведомств различных стран, международных организаций и научных кругов создаст благоприятную среду для обмена передовыми знаниями и опытом в области статистики, а также для продвижения совместных проектов.

В современную эпоху статистика, повысив свою значимость, стала одним из важнейших инструментов для оценки прогресса общества, эффективности государственной политики и способности реагировать на глобальные вызовы. Достоверные статистические данные играют большую роль в обеспечении устойчивого развития, принятии обоснованных решений и выстраивании прозрачного государственного управления. Именно поэтому Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки для представления методологических инноваций и расширения возможностей многостороннего сотрудничества.

Сегодня национальная статистическая система в Азербайджане последовательно развивается, производство официальных статистических данных в соответствии с международными стандартами, на основе инновационных подходов постоянно находится в центре внимания. В то же время такие современные вызовы, как искусственный интеллект, требуют разработки новых методологий, инструментов и подходов в области статистики, а также правильного определения будущих целей. А для реализации этих целей важны эффективное международное сотрудничество и правильная оценка его возможностей. Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях, искусственном интеллекте и цифровой трансформации. Наша страна стремится внести свой вклад в глобальную повестку развития, активно сотрудничая в этом направлении с ведущими государствами и международными организациями.

Как вам известно, решением Статистической комиссии ООН 20 октября этого года будет отмечаться Всемирный день статистики под лозунгом «Стимулируя развитие посредством качественной статистики для всех». Убежден, что Форум, проходящий накануне этого знаменательного дня, запомнится плодотворными дискуссиями, в ходе которых представители статистического сообщества объединятся для выдвижения важных инициатив, нацеленных на будущее, обмена знаниями и опытом.

Поздравляю каждого из вас с наступающим Всемирным днем статистики, желаю успехов в работе Форума", - говорится в обращении.