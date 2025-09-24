Обсуждены вопросы сотрудничества между Азербайджаном и Венгрией в сфере культуры (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась двусторонняя встреча между министром культуры Азербайджана Адилем Керимли и находящимся с визитом в нашей стране министром культуры и инноваций Венгрии Балажом Ханко, сообщили Trend Life в пресс-службе ведомства.

Министр Адиль Керимли, тепло приветствуя гостя, выразил удовлетворение уровнем культурного сотрудничества между двумя странами.

Отмечалось, что культурные связи между Азербайджаном и Венгрией с каждым годом углубляются как в двустороннем формате, так и в рамках организаций, способствующих сотрудничеству в тюркском мире.

Министр культуры и инноваций Венгрии Балаж Ханко выразил благодарность за тёплый приём. Он подчеркнул, что культурное сотрудничество между двумя государствами обладает широкими перспективами.

В ходе беседы был проведён обмен мнениями по вопросам взаимодействия в таких направлениях, как библиотечное дело, сохранение и популяризация культурного наследия, а также сотрудничество в сфере кинематографии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!