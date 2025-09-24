Университетам важно сосредоточиться на приоритетных исследованиях и сотрудничестве с партнерами - ректор БГУ

БАКУ /Trend/ - Для достижения высоких результатов в науке университетам необходимо сосредоточиться на ограниченном числе приоритетных направлений и активно сотрудничать с индустрией и международными партнерами.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев на саммите университетов Евразии, подчеркнув необходимость фокусировки науки и исследований.

По его словам, для поддержки высококачественных исследований важны инфраструктура, передача технологий и квалифицированные кадры. «Инфраструктура с необходимыми устройствами и приборами крайне важна. Иногда думают, что каждый университет должен иметь всё оборудование, но это не так. Сотрудничество позволяет решать важные задачи, особенно в междисциплинарных исследованиях», — пояснил ректор.

Бабаев также подчеркнул значение международного и регионального сотрудничества, а также важность вовлечения выпускников и партнёрства с индустрией. Он также отметил необходимость привлечения выпускников, даже работающих за границей, а также молодёжь через специализированные лаборатории и центры.