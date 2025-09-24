Азербайджан и Всемирный банк оценили возможности расширения энергетического сотрудничества

БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Об этом передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Сообщается, что на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с традиционной и возобновляемой энергетикой, электроэнергетической инфраструктурой, энергоэффективностью, инициативой Азербайджана по созданию «зелёных энергетических коридоров», а также другие потенциальные проекты.

Также обсуждался существующий опыт и перспективы совместного финансирования проектов с другими международными финансовыми институтами.