Азербайджан и Всемирный банк оценили возможности расширения энергетического сотрудничества

Энергетика Материалы 24 сентября 2025 15:59 (UTC +04:00)
Фото: Министерство энергетики Азербайджанской Республики

Айтадж Ширалиева
БАКУ/Trend/ - Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов провел встречу с делегацией во главе с региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Об этом передает Trend со ссылкой на Министерство энергетики Азербайджана.

Сообщается, что на встрече были рассмотрены вопросы, связанные с традиционной и возобновляемой энергетикой, электроэнергетической инфраструктурой, энергоэффективностью, инициативой Азербайджана по созданию «зелёных энергетических коридоров», а также другие потенциальные проекты.

Также обсуждался существующий опыт и перспективы совместного финансирования проектов с другими международными финансовыми институтами.

