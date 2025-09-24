Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Азербайджан и Сербия обсудили возможности повышения эффективности экономического сотрудничества

Экономика Материалы 24 сентября 2025 16:24 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Сербия обсудили возможности повышения эффективности экономического сотрудничества в ряде сфер.

Как сообщает Trend, об этом написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в своём аккаунте в «X».

«Прошла встреча с председателем Народной скупщины Республики Сербия Аной Брнабич. Подчеркнув важность совместных инициатив, мы рассмотрели возможности повышения эффективности экономического сотрудничества в сфере торговли, инвестиций, бизнеса, энергетики и других направлениях», – говорится в публикации.

