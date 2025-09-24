Госкомстат Азербайджана планирует изучить опыт Китая в управлении данными

БАКУ /Trend/ - Государственный комитет по статистике Азербайджана планирует изучить опыт Китая с целью оптимизации процессов сбора, обработки и представления данных.

Как сообщает Trend, об этом сказал советник генерального директора Центра переписи населения Китая Дзе Джан на III Международном статистическом форуме на тему "Перспективы развития статистики: роль международных проектов", прошедшем в Баку.

Советник сказал, что стремительное развитие искусственного интеллекта в последние годы предъявляет более высокие требования к услугам статистической информации со стороны правительств, бизнес-структур и общественности.

Дзе Джан отметил, что растущий объем информации не только открывает новые возможности для организации социально-экономической деятельности, но и ставит большие задачи перед статистической и аналитической работой.

"Именно в ответ на это Государственный комитет статистики Китая усилил применение облачных технологий и искусственного интеллекта в статистической работе и поставил перед собой цель создания единой облачной платформы", - подчеркнул он.

По его мнению, этот опыт также может быть полезен в процессе оцифровки и управления статистическими данными в Азербайджане.

