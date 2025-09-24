БАКУ /Trend/ - Центральная Азия и Кавказ становятся глобальным центром высшего образования и исследований.

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявил главный директор по международным вопросам Times Higher Education Фил Бэти в кулуарах саммита университетов Евразии.

Он отметил, что географически этот регион находится в центре мира и служит мостом между Востоком и Западом, между Азией и Европой.

Ф.Бэти подчеркнул стремительное развитие высшего образования в Центральной Азии и на Кавказе, отметив, что регион становится важным центром глобальных исследований и инноваций.

«Это динамичное и захватывающее время, и международные представители стремятся воспользоваться большими возможностями, которые этот регион предлагает», - добавил он.

Представитель организации отметил рост числа студентов, создание филиалов университетов и растущее представительство региональных вузов в глобальных рейтингах.

"При этом Азербайджан лидирует по количеству университетов, вошедших в международные рейтинги, и по высоким стандартам качества", - сказал он.