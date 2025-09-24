В Баку состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 130-летию со дня рождения академика Мустафы Топчибашева

БАКУ /Trend/ - 24 сентября при совместной организации Министерства здравоохранения Азербайджана и Научно-хирургического центра имени академика М.А. Топчибашева Минздрава состоялась международная научно-практическая конференция, посвященная 130-летию со дня рождения выдающегося ученого-хирурга, общественного и государственного деятеля Мустафы бека Агабек оглы Топчибашева.

Как сообщает Trend, на международной конференции приняли участие заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики Фарах Алиева, руководители Министерства здравоохранения, Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), а также известные ученые из Азербайджана, Турции и Грузии.

В начале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Затем выступивший на открытии мероприятия министр здравоохранения Теймур Мусаев подчеркнул, что научно-практическая конференция организована в рамках задач, вытекающих из Распоряжения Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева «О проведении 130-летия со дня рождения академика Мустафы Топчибашева». По словам министра, выдающийся ученый был талантливым организатором науки, много времени и сил отдавал преподавательской работе: «Академик Мустафа Топчибашев – ученый, имя которого навсегда вписано в историю азербайджанского здравоохранения и медицинской науки».

Особо отметив заслуги выдающегося ученого на международном уровне, министр сказал: «На XI Международном конгрессе хирургов в Лиссабоне академик Мустафа Топчибашев был избран членом Международной ассоциации хирургов. Это также является высокой оценкой азербайджанской хирургической науки в мировом масштабе в лице выдающегося ученого».

Было отмечено, что открытие академиком обезболивающего препарата «Аналгезин» оказало неоценимую услугу во время Второй мировой войны: «Даже известный советский академик Пётр Куприянов сравнил это открытие с «вкладом бакинской нефти во время Второй мировой войны»».

Теймур Мусаев подчеркнул, что богатое научное наследие академика Мустафы Топчибашова остаётся актуальным и в наши дни: «Жизненный путь Мустафы Топчибашова — бесценная школа науки и гуманизма для молодого поколения», - отметил в заключение министр.

В своём выступлении президент НАНА Иса Габиббейли подчеркнул, что научная школа, созданная Мустафой Топчибашовым, отличается тем, что её выпускники в совершенстве владеют полным спектром оперативных вмешательств и внесли значительные новшества в медицину. Отметив, что Мустафа Топчибашов был одним из 15 основателей Национальной академии наук Азербайджана, Иса Габиббейли также поделился воспоминаниями о выдающемся учёном.

Выступивший на мероприятии директор Научно-хирургического центра имени М.А. Топчибашева Рауф Агаев рассказал об исторических заслугах выдающегося ученого в научно-педагогической и кадровой работе, а также о его общественно-политической деятельности: «Наследие Мустафы Топчибашева, как врача и ученого, сыграло неоценимую роль в становлении азербайджанского здравоохранения, и особенно хирургии».

Председатель Евразийской ассоциации хирургов и гастроэнтерологов Ясемин Балабан отметила исторические заслугу академика Мустафы Топчибашова в хирургии, медицине, науке и подготовке кадров.

Сын ученого, заместитель генерального директора Центральной клиники Джейхун Топчибашов выразил благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и организаторам мероприятия за внимание, проявленное к памяти его отца.

Затем были показан документальный фильм о жизни и общественно-политической деятельности академика Мустафы Топчибашова.

Международная научно-практическая конференция продолжила свою работу панельными сессиями. В рамках сессий были заслушаны доклады известных ученых из Азербайджана, Турции и Грузии на темы: «Первичный склерозирующий холангит и первичный билиарный холангит», «Осложнения лапароскопической хирургии и степлерные технологии», «Цитотоксические и антипролиферативные эффекты эмфиземы при аденокарциноме молочной железы», «Профилактика недержания мочи при колоректальных анастомозах», «Диагностика, профилактика и принципы лечения острого респираторный дистресс-синдром» и др.