Азербайджан и Сербия подпишут план действий по сотрудничеству в сфере культуры - председатель

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Сербия подготовили план действий по сотрудничеству в сфере культуры на 2025–2029 годы, который будет подписан в ближайшее время.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала на совместной пресс-конференции с председателем Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахибой Гафаровой спикер Народной скупщины Сербии Ана Брнабич.

Спикер отметила, что Азербайджан и Сербия имеют большой потенциал сотрудничества во многих сферах.

"У нас также развиваются тесные связи в области инфраструктуры. В ключевых инфраструктурных проектах участвует компания Azlift.

Впервые в сфере образования студенты из Азербайджана обучаются в Сербии, получая стипендии этой страны. Также студенты из Сербии проходят обучение в Азербайджане и получают соответствующие стипендии", – отметила Ана Брнабич.

