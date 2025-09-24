На базе Лачинского и Губадлинского заповедников будет создан национальный парк

ЛАЧИН /Trend/ - На базе Лачинского и Губадлинского заказников будет создан второй новый национальный парк площадью около 40 тысяч гектаров.

Как сообщает местный корреспондент Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Вугар Керимов на очередном заседании рабочей группы по вопросам экологии.

Заместитель министра отметил, что разрабатывается план мероприятий в соответствии с государственной программой на 2027–2030 годы в рамках программы "Большое возвращение".

По его словам, одним из обсуждаемых вопросов также является работа по управлению твердыми бытовыми отходами на освобожденных территориях.

