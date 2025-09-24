Рассматриваются возможности ратификации 4 конвенций в сфере международного трудового законодательства - Анар Алиев

БАКУ /Trend/ - Последние изменения в трудовом законодательстве Азербайджана, соответствующие современным вызовам, стимулируют работодателей выполнять свои обязательства по защите прав работников и создают условия для более эффективной охраны этих прав, а также повышения гибкости в этой сфере.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Анар Алиев во время выступления на подготовительном заседании высокопоставленных должностных лиц, посвященное 2-й сессии Генеральной ассамблеи Центра труда Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Trend.

Министр сказал, что внедрение профессиональных стандартов, разработанных на основе навыков, является основным инструментом повышения конкурентоспособности и производительности труда национальной рабочей силы, ее интеграции на международный рынок труда.

"В настоящее время разработано и передано в пользование работодателям 1400 профессиональных и квалификационных стандартов по различным отраслям экономики.

Развитие навыков работников, обучение их "зеленым навыкам" в соответствии с концепцией "зеленой экономики" является, помимо внутреннего вопроса предприятия, еще и составной частью политики правительства на рынке труда.

Защита трудовых прав и обеспечение достойного труда составляют одно из приоритетных направлений социально-экономической политики, проводимой в стране", - отметил он.

A.Алиев подчеркнул, что в настоящее время Азербайджан ратифицировал 59 конвенций и 1 протокол Международной организации труда, параллельно изучается возможность ратификации еще 4 конвенций.

