Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях

БАКУ/Trend/ - Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях, искусственном интеллекте и цифровой трансформации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку Международного статистического форума на тему «Перспективы развития статистики: роль международных проектов».

«Наша страна стремится внести свой вклад в глобальную повестку развития, активно сотрудничая в этом направлении с ведущими государствами и международными организациями», - подчеркнул Президент Азербайджана.