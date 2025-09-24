Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях

Политика Материалы 24 сентября 2025 12:47 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/Trend/ - Мы придаем особое значение реформам в области официальной статистики, основанным на современных технологиях, искусственном интеллекте и цифровой трансформации.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку Международного статистического форума на тему «Перспективы развития статистики: роль международных проектов».

«Наша страна стремится внести свой вклад в глобальную повестку развития, активно сотрудничая в этом направлении с ведущими государствами и международными организациями», - подчеркнул Президент Азербайджана.

