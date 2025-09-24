Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки

Политика Материалы 24 сентября 2025 12:44 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
БАКУ /Trend/ - Международный статистический форум выступает в качестве универсальной площадки для представления методологических инноваций и расширения возможностей многостороннего сотрудничества.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходящего в Баку Международного статистического форума на тему «Перспективы развития статистики: роль международных проектов».

Глава государства отметил, что достоверные статистические данные играют большую роль в обеспечении устойчивого развития, принятии обоснованных решений и выстраивании прозрачного государственного управления.

