Подготовлена ​​предварительная карта нового национального парка в Карабахе - Вугар Керимов

Общество Материалы 24 сентября 2025 15:50 (UTC +04:00)

Аслан Мамедли
ЛАЧИН /Trend/ - Подготовлена ​​предварительная карта-схема нового национального парка, который планируется создать на территориях Кяльбаджарского, Лачинского, Агдеринского и Ходжалинского районов.

Как сообщает карабахское бюро Trend, об этом заявил заместитель министра экологии и природных ресурсов Азербайджана Вугар Керимов на очередном заседании рабочей группы по вопросам экологии.

"В настоящее время продолжается подготовка необходимой документации в этом направлении. Некоторые пункты карты-схемы уже согласованы с соответствующими спецпредставительствами Президента Азербайджанской Республики", - отметил он.

