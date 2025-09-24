Университеты формируют лидерство и влияют на реформы в сфере образования - зампроректора Университета Назарбаева

БАКУ /Trend/ - Университеты формируют лидерство и влияют на реформы в сфере образования.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявила заместитель проректора по академическому планированию и бюджету Университета Назарбаева Аида Сагинтаева на саммите университетов Евразии в Баку.

Она подчеркнула важность профессионального развития руководителей вузов и вовлечения университетов в исследования для формирования эффективного лидерства и поддержки образовательной политики. Сагинтаева отметила программы университета, направленные на укрепление управленческих и профессиональных навыков старших администраторов, включая проректоров и деканов.

"Мы разработали программу, которая предоставляет инструменты для управления, стратегического менеджмента, финансов, кадров, маркетинга и многих других ключевых навыков, необходимых руководству университетов", - подчеркнула она.

Более 500 руководителей вузов уже прошли обучение, и многие из них заняли руководящие позиции в министерствах и других учреждениях, внедряя полученные знания на практике и реализуя реформы.

Сагинтаева подчеркнула двойную роль университетов и исследователей: они не только передают знания, но и формируют лидерство, способное направлять значимые преобразования в сфере высшего образования.