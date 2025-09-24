Евразийские университеты выступают ключевыми центрами глобальных исследований и инноваций - Шота Потолашвили

БАКУ /Trend/ - Евразийские университеты играют важную роль в развитии исследований и инноваций, оказывая глобальное экономическое и экологическое влияние.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил руководитель службы обеспечения качества Тбилисского государственного университета имени Иване Джавахишвили Шота Потолашвили на саммите университетов Евразии в Баку.

Потолашвили подчеркнул уникальное географическое и культурное положение региона, которое предоставляет университетам значительные преимущества в области экологических наук.

«Регионы, такие как Кавказ и Центральная Азия, предоставляют жизненно важные данные для исследований биоразнообразия и климата, что не только приносит пользу региону, но и помогает восполнить критические пробелы в глобальном моделировании».

Он также напомнил о исторической роли обмена знаниями в стимулировании экономического и технологического прогресса.

«Много веков назад Шёлковый путь был не просто торговым маршрутом - он служил каналом передачи знаний. Индийские математические модели, китайские технологии производства бумаги и европейские транспортные инновации распространялись через эти сети. Инновации редко бывают универсальными с самого начала, и наша задача - обеспечить, чтобы знания не оставались в одном месте, а распространялись инклюзивно», - сказал Потолашвили.

Он также подчеркнул, что развитие региональной экспертизы и сотрудничества в сфере высшего образования может приносить значительные выгоды для исследований, инноваций и экономического развития, укрепляя роль университетов как двигателей роста и устойчивого прогресса.