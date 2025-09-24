За десять лет число студентов в университетах Азербайджана увеличилось вдвое - министр

БАКУ /Trend/ - За последнее десятилетие число студентов в азербайджанских вузах выросло более чем в два раза.

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил министр образования Азербайджана Эмин Амруллаев, выступая на саммите университетов Евразии в Баку.

По его словам, за последнее десятилетие число студентов, поступающих в университеты страны, увеличилось с 27 до 60 тысяч человек в год.

«Каждый человек должен иметь возможность продолжить обучение. Оно не должно быть привилегией элиты. Но с ростом числа студентов мы должны найти баланс между качеством и равенством», - подчеркнул министр.

Говоря об экономическом измерении, Амруллаев отметил, что университеты - это не только образовательные учреждения, но и двигатели роста. «Сотрудничество в сфере исследований и инноваций крайне важно, особенно с учётом разнообразия наших экономик и систем. Такие партнёрства должны приносить общественную пользу и улучшать жизнь людей, полностью соответствуя целям устойчивого развития», - добавил он.

По словам министра, Азербайджан рассматривает региональное и глобальное сотрудничество в сфере высшего образования как необходимое условие для укрепления устойчивости, поддержки инноваций и обеспечения того, чтобы образовательные системы напрямую способствовали долгосрочному экономическому развитию.

Амруллаев отметил значимость международной мобильности студентов, подчеркнув необходимость того, чтобы сотрудничество в сфере высшего образования было направлено на достижение взаимной выгоды.

Глава Минобразования добавил, что взаимодействие в области исследований и инноваций должно приносить общественную пользу и способствовать улучшению качества жизни, соответствуя целям устойчивого развития.