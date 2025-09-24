Baku International Arts Festival 2025 (BIAF 2025) — музыка, театр, танец и искусства в сердце Баку (ФОТО)

Этой осенью Баку впервые станет площадкой для яркого культурного события — Baku International Arts Festival (BIAF). С 31 октября по 16 ноября 2025 года столица Азербайджана превратится в один из центров мировой сцены: современный танец, театр и бессмертная классика.

За три фестивальных уикенда гостей ждут более 10 уникальных событий, в которых примут участие свыше 100 артистов из Азербайджана, Австрии, Великобритании, Германии, Израиля, Испании, Канады, Китая, США, Франции и Узбекистана.

На лучших сценах Баку пройдут постановки выдающихся режиссёров, хореографов и театров, среди которых Робер Лепаж, Шарон Эяль, Ян Липин, Гийом Коте, Римас Туминас и Театр Гешер, Даниэле Финци Паски и другие.

Фестиваль задуман как ежегодный культурный проект, вдохновлённый лучшими традициями известных мировых фестивалей. Его цель — превратить Баку в новый центр художественного диалога, творчества и международного сотрудничества.

Основные площадки фестиваля: Государственная филармония им. Муслима Магомаева, Азербайджанский национальный драматический театр, Азербайджанский государственный музыкальный театр.

Баку — культурное сердце Каспия, место, где Восток встречается с Западом. Когда-то важный узел Великого Шёлкового пути, сегодня город продолжает объединять народы и вдохновлять своим наследием. BIAF 2025 станет новым символом этого единения, соединяя мировое искусство с богатой азербайджанской культурой.

Фестиваль — это не просто серия концертов и спектаклей. Это путешествие к открытиям, яркий опыт для ценителей искусства и тех, кто только начинает свой культурный путь.

Чтобы приобрести билеты, а также получить дополнительную информацию о программе и фестивале, посетите официальный сайт BİAF: www.biaf.az

