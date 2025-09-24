Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Азербайджан и Сербия сотрудничают на уровне международных организаций - Сахиба Гафарова

Политика Материалы 24 сентября 2025 13:09 (UTC +04:00)
Азербайджан и Сербия сотрудничают на уровне международных организаций - Сахиба Гафарова

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ/Trend/ - Азербайджан и Сербия сотрудничают на уровне международных организаций.

Как сообщает в среду Trend, об этом сказала спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова на совместной пресс-конференции с председателем Национального собрания Сербии Аной Брнабич в Баку.

По её словам, на сегодняшней встрече обсуждались вопросы сотрудничества между парламентами двух стран.

«В течение прошлого периода визиты спикеров парламентов и отдельных делегаций способствовали развитию наших связей. Наши делегации находятся в постоянном контакте», — отметила Гафарова.

Лента

Лента новостей

Читать все новости