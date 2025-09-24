Венгрия внедряет современные методы анализа в национальную статистику - Арон Кинчеш

БАКУ /Trend - Венгрия готовится к трансформации статистической отрасли, используя широкий спектр современных источников данных и передовые методы анализа.



Как передает Trend, об этом сказал председатель Венгерского статистического комитета Арон Кинчеш в рамках III Международного статистического форума в Баку.

“Статистика стоит на перекрестке. У нас есть изобилие источников данных: национальные, административные, переписные, большие данные, спутниковые и даже "умные данные". Наша задача - создать диверсифицированное и совместимое портфолио данных, интегрируя современные методы, включая искусственный интеллект”, - отметил Кинчеш.



Он пояснил, что использование разнообразных источников позволит повысить качество статистики и сократить время на подготовку данных. Особое внимание в стратегии уделяется практическому применению данных.



“Благодаря новому проекту мы обновили систему сбора данных по розничной торговле, используя онлайн-кассы, которые предоставляют информацию в режиме реального времени. Это позволяет нам получать более точные и оперативные данные, особенно в периоды кризиса, таких как пандемия коронавируса”, - подчеркнул председатель комитета.

По словам Кинчеша, в Венгрии расширяется мониторинг миграции и демографической плотности.



“Мы обладаем подробной информацией о населении, включая миграционные потоки и плотность населения на уровне квадратных километров, особенно в столице, что помогает лучше понимать социально-экономические процессы и принимать обоснованные решения”, - добавил Кинчеш.