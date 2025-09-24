Фестиваль Насими продолжается на родине поэта в Шамахы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Второй день "Фестиваля поэзии, искусства и духовности – Насими" продолжается в родном городе великого поэта - Шамахы.

Как сообщает Trend, фестиваль, впервые прошедший в комплексе "Насими баглары" (Сады Насими), начался с художественной программы, посвященной творчеству Имадеддина Насими, в которой приняли участие известные и любимые публикой ханенде, вокалисты и чтецы.

В сопровождении ансамбля старинных музыкальных инструментов, художественным руководителем которого является народный артист Мунис Шарифов, выступили ханенде Алим Гасымов, Фаргана Гасымова, а также Илькин Довлетов, Гусейн Меликов, стихи продекламировали Мехрибан Зеки, Халида Гулиева, Хазар Сулейманлы, Гасым Нагы, Алиага Тапдыгов, Фируза Исмаил, Лала Сулейманлы.

Фестиваль Насими, организованный Фондом Гейдара Алиева и министерством культуры при партнерстве с ИСЕСКО, посвященный творчеству Имадеддина Насими (1369–1417), одного из величайших поэтов и мыслителей Востока, направлен на сохранение его поэзии и искусства. Стихотворения великого поэта являются образцами выдающегося мастерства слова, и сегодня сохраняя свою актуальность благодаря силе своего содержания.

Вечером фестиваль продолжится художественной программой и показом балета "Сказание о Насими" в новой постановке.

