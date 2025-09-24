Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Обсуждены планы строительства моста Ордубад-Сияхруд между Азербайджаном и Ираном

Политика Материалы 24 сентября 2025 13:37 (UTC +04:00)
Обсуждены планы строительства моста Ордубад-Сияхруд между Азербайджаном и Ираном

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики, председатель Государственной комиссии по сотрудничеству между Азербайджанской Республикой и Исламской Республикой Иран в экономической, торговой и гуманитарной сферах Шахин Мустафаев в рамках визита в Иран посетил центральные города провинции Восточный Азербайджан - Тебриз и Джулфу.

Об этом передает Trend со ссылкой на Кабинет министров.

Сообщается, что Ш.Мустафаев встретился с губернатором провинции Бахрамом Сарматсом. На встрече была подчеркнута роль провинции в азербайджано-иранских отношениях и отмечена важность расширения экономического и торгового сотрудничества с регионами Азербайджана.

В рамках визита в провинцию Ш.Мустафаев вместе с министром дорог и городского развития Исламской Республики Иран, председателем Государственной комиссии Ирана Фарзаной Садег посетили строящиеся на пути прохождения Аразского коридора мост Агбенд-Калала, дорогу Джульфа-Калала, и на месте ознакомился с состоянием строительства моста и расширения дороги по этому коридору.

В рамках поездки также были обсуждены имеющиеся возможности по расположению планируемого к строительству моста Ордураб-Сияхруд, а также проведен осмотр территории его размещения.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости