Представлен проект "Узеир бек – 140. Гений" - путь в будущее (ВИДЕО/ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В этом году в Азербайджане торжественно отмечается 140-летие великого композитора Узеира Гаджибейли.

В качестве вклада в юбилейные мероприятия молодой композитор Рузгар Ахмедзаде представил своё произведение под названием "Узеир бек - 140. Гений" (Üzeyir bəy - 140. Tək dahi). Произведение было исполнено директором Международного центра мугама, заслуженным артистом Сахибом Пашазаде, а видеопроект снят в Доме-музее Узеира Гаджийбели, сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Режиссёром работы выступил Натиг Мухтаров.

Делясь своими мыслями о проекте, композитор Рузгар Ахмедзаде отметил, что произведение посвящено творчеству Узеира Гаджибейли. В нём не используются прямые цитаты из музыки великого композитора - наоборот, автор вдохновлялся музыкальным языком и стилем Узеира Гаджибейли. После краткого вступления в ладовой системе "Раст" звучит основная тема, раскрывающая идею произведения. Особое значение придаётся и самому названию проекта.

Изначально композитор решил написать произведение для тара. Этот выбор не случаен: в опере "Лейли и Меджнун" тар символизирует одиночество и уединение. По словам Рузгара Ахмедзаде: "Гений - это не просто человек, создающий прекрасные произведения искусства. Это личность, указывающая путь в будущее своему народу. Именно поэтому в истории азербайджанской музыки он - гений".

Что касается исполнения, то Сахиб Пашазаде, неоднократно проявлявший внимание и поддержку как к азербайджанской композиторской школе, так и к молодым талантам, вновь подтвердил это своей блестящей игрой. Его высокопрофессиональное исполнение внесло значительный вклад в реализацию проекта на высоком уровне.

"Когда композитор представил мне своё произведение, я с большим удовольствием его принял. Используя все выразительные возможности тара, мы с глубокой любовью и искренним уважением посвятили это произведение светлой памяти великого композитора", - отметил Сахиб Пашазаде.

