Статистика создает основную базу для прогнозирования всех сфер жизни общества - Али Асадов

Экономика Материалы 24 сентября 2025 11:36 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ – Статистика создаёт основную базу для прогнозирования не только экономики, но и всех сфер жизни общества.

Об этом заявил на III Международном статистическом форуме в Баку премьер-министр Азербайджана Али Асадов, сообщает Trend.

По его словам, цифровое развитие, ИТ-технологии и искусственный интеллект делают статистику более точной, гибкой и доступной.

«Обсуждение новых проектов и подходов на этом форуме внесёт вклад в дальнейшее совершенствование сферы статистики», - подчеркнул премьер-министр.

Отметим, что 3-й Международный статистический форум на тему «Перспективы развития статистики: роль международных проектов» продлится до 26 сентября.

Форум, приуроченный ко Всемирному дню статистики, организован Государственным комитетом по статистике Азербайджанской Республики совместно с Межгосударственным статистическим комитетом Содружества независимых государств (СНГ).

В форуме участвуют высокопоставленные делегации из 15 стран и 10 международных организаций, а также известные представители научного сообщества и эксперты.

Форум имеет важное значение для развития сотрудничества в сфере статистики, расширения двустороннего и многостороннего взаимодействия, а также демонстрации достижений страны в социально-экономической, культурной и политической сферах.

