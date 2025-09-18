Увеличился товарооборот между Азербайджаном и ОАЭ

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) составил 104,6 млн долларов США.

Об этом Trend сообщили в Государственном таможенном комитете Азербайджана.

Согласно информации, это на 45,2 млн долларов США или на 76,1%, больше, чем за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период объем товарооборота с ОАЭ составил 0,33% от общего товарооборота Азербайджана.

В январе-августе текущего года из Азербайджана в ОАЭ было экспортировано продукции на сумму 73,4 млн долларов США. Это на 39 млн долларов США или в 2,1 раза больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом, в январе-августе 2025 года из ОАЭ в Азербайджан было осуществлено импортных операций на сумму 31,2 млн долларов США, что на 6,2 млн долларов США или на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За отчетный период из Азербайджана в Объединенные Арабские Эмираты было экспортировано ненефтяной продукции на сумму 71,7 млн ​​долларов США, что на 39 млн долларов США или в 2,2 раза больше по сравнению с первыми 8 месяцами прошлого года.

Экспорт ненефтяной продукции из Азербайджана в ОАЭ составил 2,99% от общего объема экспорта страны.

Следует отметить, что в январе-августе 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 32,118 млрд долларов США. Это на 1,123 млрд долларов США или на 3,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На долю экспорта пришлось 17,065 млрд долларов США внешнеторгового оборота, импорта - 15,053 млрд долларов США. По сравнению с тем же периодом прошлого года экспорт сократился на 1,166 млрд долларов США или на 6,4%, а импорт увеличился на 2,290 млрд долларов США или на 17,9%.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 2,013 млрд долларов США. Это на 3,455 млрд долларов США или в 2,7 раза меньше годового показателя.