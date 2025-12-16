Без Баку нет транзита: новая логика региональной транспортной интеграции

БАКУ /Trend/ – Международный форум в Ашхабаде, приуроченный к 30-летию нейтралитета Туркменистана, стал наглядным индикатором важного сдвига в региональной повестке: пространство между Центральной Азией и Каспием окончательно переходит от деклараций о стабильности к практической реализации инфраструктурных и энергетических проектов. Существенную роль в формировании этой новой логики играет последовательная политика Президента Азербайджана Ильхама Алиева, ориентированная на развитие транспортной, энергетической и логистической связности. Благодаря этому регион все отчетливее превращается в пространство конкретных решений, где ключевым становится не обсуждение намерений, а способность обеспечивать транзит, энергию и устойчивые маршруты.

Эта логика ясно прослеживается и в стратегическом диалоге России и Турции по АЭС "Аккую", и в углублении газового сотрудничества между Ираном и Туркменистаном, и в планах Кыргызстана и Казахстана по наращиванию транзитного потенциала. Все эти инициативы объединяет общий вектор – стремление к энергетической независимости и формированию устойчивых транспортных коридоров в условиях фрагментации традиционных торговых маршрутов.

На этом фоне становится очевидно: без Азербайджана ни один из этих проектов не может быть реализован в полной мере. Географическое положение страны и уже созданная инфраструктура превратили Баку не просто в участника процессов, а в центральный распределительный узел. Исключение Азербайджана из транзитных и энергетических схем либо делает их экономически неэффективными, либо лишает стратегического смысла, особенно учитывая критическую важность страны для транзита грузов между Центральной Азией, Турцией и Европой.

Ключевыми элементами региональной интеграции сегодня выступают два мегакоридора – Транскаспийский международный транспортный маршрут (Средний коридор) и Международный транспортный коридор "Север–Юг" (INSTC). Именно в точке их пересечения роль Азербайджана становится системообразующей. В условиях эрозии международного права и сбоев в глобальных цепочках поставок, о чем прямо говорилось на форуме в Ашхабаде, наличие надежного и политически устойчивого транзитного узла приобретает решающее значение.

Проект железной дороги Китай–Кыргызстан–Узбекистан, который активно продвигает Бишкек, нацелен на формирование нового крупного грузопотока из Китая в Европу. По оценкам, его объем может вырасти с нынешних 3–4 миллионов до 15 миллионов тонн в год. Казахстан, в свою очередь, рассматривает Средний коридор как базовый логистический маршрут, рассчитывая увеличить его пропускную способность до 10 миллионов тонн к 2027 году.

Однако именно Азербайджан остается единственным эффективным транзитным звеном, обеспечивающим дальнейшее движение этих грузов через Кавказ в направлении Турции и Европы в обход российской территории. Фактический грузооборот по Среднему коридору через порты Азербайджана уже демонстрирует рост, превышающий 80% за последние два года, что подтверждает его критическую роль. Железная дорога Баку–Тбилиси–Карс и развитая логистическая сеть формируют ключевую связку маршрута. Эта мощная транзитная инфраструктура является прямым результатом целенаправленных инициатив Президента Ильхама Алиева по превращению страны в региональный логистический хаб. Без азербайджанских перевалочных мощностей Средний коридор превращается в фрагментированную схему, а проект ж/д Китай–Кыргызстан–Узбекистан теряет значение как европейское направление.

Параллельно развивается и коридор "Север–Юг". Хотя Иран и Туркменистан делают ставку на восточный маршрут, наиболее отработанной и экономически эффективной остается западная ветка - Россия–Азербайджан–Иран. Именно она обеспечивает доставку грузов из России и Северной Европы в Иран и далее в Индию. В январе–октябре текущего года объем товарооборота между Азербайджаном и Исламской Республикой Иран составил 518,2 миллиона долларов США, что подтверждает растущее значение этого маршрута. Таким образом, Азербайджан не просто участвует в INSTC, а фактически гарантирует его жизнеспособность, одновременно обеспечивая баланс между восточными и западными направлениями.

Значение Азербайджана не ограничивается логистикой. Страна выступает независимым гарантом энергетической стабильности на Южном Кавказе и в Турции. Будучи ключевым поставщиком газа в рамках Южного газового коридора, Баку обеспечивает диверсификацию поставок для Турции и Южной Европы. В настоящее время Азербайджан поставляет в Европу около 12 миллиардов кубометров газа в год, при общей пропускной способности ЮГК в 31 миллиард кубометров с перспективой дальнейшего расширения.

На фоне стратегического сближения Анкары и Москвы в атомной сфере через проект АЭС "Аккую" Азербайджан остается важнейшим фактором, обеспечивая стабильность с южного направления. Азербайджан является одним из крупнейших поставщиков газа в Турцию, наряду с Россией и Ираном, а поставки по трубопроводу TANAP снижают зависимость Анкары от одного источника. Это приобретает особую значимость в условиях углубления российско-турецкого сотрудничества в атомной энергетике, где долгосрочные технологические и топливные обязательства усиливают роль Москвы. На этом фоне стабильные поставки азербайджанского газа выступают своего рода противовесом, обеспечивая Турции необходимую свободу маневра в энергетической политике.

Дополнительное измерение придает повестка "зеленой" энергетики. В контексте климатических и водных проблем, о которых активно заявляют Казахстан и Кыргызстан, Азербайджан продвигает проект экспорта каспийской ветровой и солнечной энергии в Европу через Грузию и подводный кабель в Румынию. В декабре 2022 года в Бухаресте было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве в области развития и передачи "зеленой" энергии между правительствами Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии, создавшее политико-правовую основу для строительства подводного кабеля мощностью 1000 МВт и протяженностью более 1100 км. Тем самым Каспийский регион постепенно интегрируется в европейский энергетический рынок.

Отдельного внимания заслуживает экологический фактор – снижение уровня Каспийского моря, которое уже оказывает прямое влияние на портовую инфраструктуру восточного побережья. На фоне снижения уровня воды и роста издержек именно порты Азербайджана становятся ключевым элементом надежной перевалки грузов по Среднему коридору. Фактически эффективность инвестиций Центральной Азии в транспортные проекты напрямую зависит от стабильной работы азербайджанских морских и наземных мощностей.

В совокупности все эти факторы формируют однозначный вывод: Азербайджан сегодня является не одним из элементов, а географическим, инфраструктурным и политическим ключом ко всей региональной архитектуре связности. Именно последовательная и долгосрочная стратегия Президента Ильхама Алиева по развитию транспортных коридоров, модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры, а также укреплению энергетических маршрутов превратила страну в системообразующий транзитный узел. Без этой целенаправленной политики ни логистические, ни энергетические проекты в регионе не смогли бы достичь заявленных целей. Для стран Центральной Азии это означает, что быстрый, конкурентный и безопасный выход к рынкам Европы и Ближнего Востока сегодня фактически обеспечивается через Азербайджан, ставший под руководством Президента Ильхама Алиева единственным надежным мостом между Востоком, Западом, Севером и Югом.