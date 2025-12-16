Милли Меджлис утвердил Соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Руандой

БАКУ /Trend/ - Милли Меджлис ратифицировал «Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Республики Руанда о воздушном сообщении».

Как сообщает Trend, законопроект был включен в повестку дня пленарного заседания парламента, проходящего 16 декабря.

Документ был подписан 20 сентября 2025 года в городе Баку.

Настоящее Соглашение подписано с целью заключения дополнительного соглашения к Чикагской конвенции об установлении воздушного сообщения между договаривающимися государствами, и положения документа подчиняются положениям указанной Конвенции, применимым к международным воздушным перевозкам.

Проект закона об утверждении соглашения был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

