Экономика Материалы 16 декабря 2025 14:31 (UTC +04:00)
В Центробанке Азербайджана состоялась презентация платежного баланса за первые девять месяцев 2025 г. (ФОТО)
Фото: Центральный банк Азербайджанской Республики

Садиг Джавадов
БАКУ/Trend/ - В Центральном банке Азербайджана 15 декабря состоялась презентация платежного баланса с участием экономических экспертов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

Во время мероприятия прошли широкие обсуждения и обмен мнениями по компонентам платежного баланса, также были получены ответы на вопросы экспертов.

В тот же день в ЦБА прошел брифинг с участием представителей СМИ, посвященный платежному балансу за первые девять месяцев 2025 года.

На брифинге были представлены сведения по отдельным компонентам платежного баланса, а представители СМИ получили ответы на свои вопросы.

