Джамиль Гасанли вновь вызван в СГБ

БАКУ /Trend/ - Председатель "Национального совета", бывший депутат Джамиль Гасанли в очередной раз вызван в Службу государственной безопасности (СГБ).

По информации Trend, он был вызван для допроса в качестве свидетеля по возбужденному в СГБ уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.

Отметим, что Джамиля Гасанли задержали в аэропорту в конце прошлого месяца, когда он собирался вылететь в Дубай. В тот же день он был допрошен в СГБ по уголовному делу Рамиза Мехтиева. Д. Гасанли был отпущен после дачи показаний.

