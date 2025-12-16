Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Джамиль Гасанли вновь вызван в СГБ

Общество Материалы 16 декабря 2025 14:04 (UTC +04:00)
Джамиль Гасанли вновь вызван в СГБ
Фото: АЗЕРТАДЖ

Читайте Trend в

Фарид Зохрабов
Фарид Зохрабов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Председатель "Национального совета", бывший депутат Джамиль Гасанли в очередной раз вызван в Службу государственной безопасности (СГБ).

По информации Trend, он был вызван для допроса в качестве свидетеля по возбужденному в СГБ уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева.

Отметим, что Джамиля Гасанли задержали в аэропорту в конце прошлого месяца, когда он собирался вылететь в Дубай. В тот же день он был допрошен в СГБ по уголовному делу Рамиза Мехтиева. Д. Гасанли был отпущен после дачи показаний.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости