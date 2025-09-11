БАКУ/ Trend/ - В прошлом иранском году (с 20 марта 2024 по 20 марта 2025 года) доходы иранских стартапов выросли на 60% по сравнению с предыдущим годом (с 21 марта 2023 по 19 марта 2024 года).

Как сообщает Trend, об этом в ходе брифинга сказал вице-президент Ирана Хусейн Афшин.

По его словам, в прошлом году доходы стартапов страны составили 18,3 триллиона риалов (около 31,9 миллиона долларов).

Афшин отметил, что доля стартапов в продажах продукции за прошлый год увеличилась на 40% по сравнению с предыдущим годом и достигла 3,69 квадриллиона риалов (примерно 6,43 миллиарда долларов).

Он также сообщил, что 67% развивающихся компаний в стране составляют стартапы. С развитием инвестиционных моделей и повышением технических навыков эти компании могут выходить на новые рынки и получать более высокие доходы.

Отметим, что за первые четыре месяца текущего иранского года (с 21 марта по 22 августа 2025 года) иранские банки предоставили 1 588 стартапам кредиты на общую сумму около 1,46 квадриллиона риалов (примерно 2,5 миллиарда долларов). За аналогичный период прошлого года рост кредитования стартапов составил 57,3%.