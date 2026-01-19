Бакинский марафон впервые пройдет на дистанции 42 км: регистрация началась

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня началась регистрация на Бакинский марафон 2026.

Как сообщает Trend, в марафоне, который традиционно организуется с 2016 года по инициативе Фонда Гейдара Алиева, главным новшеством является то, что соревнование пройдет не как полумарафон, а впервые как полный марафон на дистанции 42 километра и по другому маршруту.

Бакинский марафон стартует 3 мая в 10 часов с площади Государственного флага, а финишная линия будет расположена на территории Sea Breeze.

Маршрут девятого Бакинского марафона:

Площадь Государственного флага — Приморский бульвар — Бакинский международный морской вокзал — проспект Нефтяников — бульвар Белого города — проспект 8 Ноября — улица Юсифа Сафарова — проспект Гейдара Алиева — улица Великий Шелковый путь — улица Музаффара Нариманова — проспект Зии Буниятова — дорога Беюкшор-Пиршаги — шоссе Бильгя-Пиршаги — Sea Breeze.

Лица, желающие принять участие в марафоне, могут пройти платную регистрацию до 25 апреля через сайт www.marathon.az, а также в пунктах в торговых центрах 28 Mall, Deniz Mall и Ganjlik Mall. Для студентов регистрация бесплатная.

На Бакинском марафоне 2026, который пройдет при генеральном спонсорстве Azercell, участники среди мужчин и женщин будут бороться за первые 3 места. Победители в обеих категориях будут награждены денежными призами и подарками, а также медалями и сертификатами.

Победителю за первое место будет вручена награда в размере 6 000 манатов, обладателю второго места — 4 000 манатов, а обладателю третьего места — 2 000 манатов. Также предусмотрены призы по другим номинациям.