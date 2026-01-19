Азербайджан и Иордания начнут сотрудничество в таможенной сфере

БАКУ /Trend/ - Между Азербайджаном и Иорданией планируется сотрудничество и взаимная помощь в сфере таможенного дела.

Как сообщает Trend, этот вопрос включен в повестку дня заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 21 января.

На заседании комитета будет рассмотрен законопроект об утверждении "Соглашения между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Иорданского Хашимитского Королевства о сотрудничестве и взаимной помощи в сфере таможенного дела".