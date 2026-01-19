Энергетическое сотрудничество с Азербайджаном имеет важное значение для Чехии - посол

БАКУ/Trend/ - Энергетическое сотрудничество с Азербайджаном имеет важное значение для Чехии.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом журналистам заявил посол Чехии в Азербайджане Милан Седлачек.

"Энергетические вопросы в отношениях с Азербайджаном имеют для нас ключевое значение с точки зрения экономики, поскольку Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чешскую Республику для наших нефтеперерабатывающих заводов. В этой связи сотрудничество в энергетической сфере представляет для нас особую важность", - сказал дипломат.

Отметим, что по данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, в январе-ноябре 2025 года страна экспортировала 1,4 миллиона тонн нефти на сумму 742,2 миллиона долларов в Чехию.