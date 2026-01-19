Названо число сотрудников правоохранительных органов, пострадавших в ходе протестов в Иране

БАКУ /Trend/ - В ходе последних событий в Иране более 3,7 тысячи сотрудников правоохранительных органов были ранены.

Как передает Trend, об этом заявил председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Ибрагим Азизи на пресс-конференции, состоявшейся сегодня в Тегеране.

По его словам, количество раненых очень велико, и точная статистика пока отсутствует.

Азизи сообщил, что более 2,2 тысячи автомобилей и оборудования, принадлежащих правоохранительным органам, получили серьезные повреждения.

Парламентарий отметил, что во время событий были повреждены более 250 школ, 300 мечетей и 90 религиозных медресе.

Азизи добавил, что статистика по числу погибших в стране в ходе событий в настоящее время готовится и будет обнародована.

Напомним, что с конца декабря в Иране начались протесты из-за резкой девальвации национальной валюты риала по отношению к иностранным валютам, высокой инфляции и других экономических проблем. Сообщается о погибших и раненых в ходе протестов, однако точных данных пока нет.