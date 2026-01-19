...
Азербайджан представил туристический потенциал на выставке в Вене (ФОТО)

Общество Материалы 19 января 2026 13:33 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ /Trend/ - Потенциал туризма Азербайджана был представлен на туристической выставке Ferien-Messe Wien, которая прошла 15-18 января в Вене, столице Австрии.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство по туризму Азербайджана, на выставке Азербайджан был представлен Туристическим бюро страны совместно с Азербайджанским культурным центром в Вене и компанией Dreamland Baku.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли посетил национальный стенд и ознакомился с представленными туристическими продуктами.

В рамках мероприятия известный австрийский журналист Кладиус Райхль выступил с презентацией о туристическом потенциале Азербайджана.

Отметим, что в 2025 году число туристов из Австрии, посетивших Азербайджан, увеличилось на 6% по сравнению с 2024 годом.

