Саммит в Туркменбаши создал новые возможности для транспортно-логистических проектов Узбекистана - взгляд из Ташкента

БАКУ /Trend/ – Подписанные 22 августа документы между Азербайджаном, Туркменистаном и Узбекистаном открывают новые возможности для интеграции регионов и развития транспортно-логистических коридоров.

Об этом в интервью Trend сообщил узбекский эксперт, политолог, директор Центра исследовательских инициатив "Ma'no" Бахтиёр Эргашев.

По его словам, главное политическое значение саммита президентов трех стран состоит в объединении двух ключевых регионов – Южного Кавказа и Центральной Азии – через потенциал Азербайджана, Туркменистана и Узбекистана.

"Главы государств объединяют свои потенциалы, решают накопившиеся проблемы и определяют перспективы сотрудничества. Невозможно углублять сотрудничество, не предпринимая шаги в направлении синхронизации деятельности экономических агентов, субъектов экономической деятельности стран, создавая им условия для сотрудничества, для партнерства, для увеличения внешнеэкономического оборота между странами региона", – отметил Эргашев.

Эксперт подчеркнул, что страны региона Центральной Азии и Южного Кавказа заинтересованы в налаживании и укреплении транспортно-логистического сотрудничества в условиях, когда эти регионы должны стать мостом, объединяющим пространство Евразии и соединяющим грузоформирующие центры, такие как Китай, Индия и Европейский Союз.

Он также пояснил, что встреча в Туркменбаши направлена на поиск практических решений таких институциональных, административных и инфраструктурных проблем, как отсутствие единого координирующего центра, недостаток оперативной системы обмена информацией между портами, усложненные таможенные процедуры, нехватка паромов и узкие места в железнодорожной инфраструктуре.

По его словам, соглашения о совместной деятельности в авиации и судостроении решают конкретные практические задачи, включая создание флотилий контейнеровозов и паромов между побережьями Каспийского моря.

"Есть заявления о том, что в силу недостатка контейнеровозов и паромов, которые бы курсировали между портами в Каспийском море, Узбекистан решил создать собственную флотилию для того, чтобы обеспечить более эффективную перевозку грузов между двумя берегами Каспийского моря. И в этом вопросе Узбекистан намерен сотрудничать как с Азербайджаном, так и с Туркменистаном в строительстве таких судов. Уже сейчас Узбекистан заканчивает переговоры по тому, как, какие суда, какого объема, какой мощности должны быть построены и эксплуатироваться на морских путях на Каспийском море. Судостроительные планы между странами существуют, они обсуждаются и должны привести к позитивным результатам, чтобы мощности морских судов были увеличены", – отметил Эргашев.

Эксперт подчеркнул, что установление побратимских связей между городами Физули и Аркадаг способствует развитию гуманитарного сотрудничества, образовательных и культурных обменов, укреплению связей между сообществами региона.

"Надо развивать трек гуманитарного сотрудничества и обменов. А такой формат, как города-побратимы, это старый, проверенный и показавший свою эффективность формат укрепления сотрудничества между странами, городами и сообществами. Работа на таком муниципальном уровне, конечно же, будет способствовать развитию связей между странами региона", – добавил он.

Что касается финансового взаимодействия, Эргашев отметил важность соглашения о сотрудничестве между биржами.

"Товарно-сырьевые биржи, которые существуют в каждой из стран региона, являются во многом ключевыми организациями. Чем сильнее будут их связи, чем более ясными будут взаимоотношения между биржами, и чем больше возможностей друг для друга будут открывать эти биржи, тем больший толчок получит внешняя торговля между странами. Если будет налажено оперативное эффективное сотрудничество, мы получим возможность увеличить товарооборот. Это очень важный практический шаг, который можно измерить и увидеть на пути углубления внешнеторгового сотрудничества между тремя странами", – подчеркнул эксперт.

По словам политолога, для успешной реализации многосторонних транспортных и логистических инициатив необходимо усиление институциональной координации, снижение административных и процедурных барьеров, развитие инфраструктуры и учет климатических изменений, влияющих на грузопотоки Каспийского моря.

"Подписание договоров и встречи лидеров являются показателем того, что каждая страна понимает эти задачи, и готова объединять усилия для обеспечения синергии и повышения эффективности транскаспийского маршрута", – заключил Бахтиёр Эргашев.