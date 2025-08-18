Назван объем экспорта сырой нефти Азербайджана в различные страны за I полугодие

БАКУ /Trend/ - С января по июль этого года из Азербайджана в 19 стран было экспортировано 14,5 млн тонн сырой нефти и нефтяных продуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 7,7 млрд долларов США.
Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель в стоимостном выражении сократился на 1,6 млрд долларов США или на 17%, а в объемном выражении — на 225,5 тыс. тонн или на 1,5%.
В отчетный период из Азербайджана в Италию было экспортировано 8,4 млн тонн нефти на сумму 4,2 млрд долларов США. Таким образом, Италия заняла первое место в общем экспорте нефти Азербайджана.
Представляем список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе–июле этого года (по статистической стоимости и объему):
Страны, в которые экспортируется сырая нефть (тыс. долларов США)
|
Название товара
|
Страны
|
Количество (тонн)
|
Статистическая стоимость (тыс. долларов США)
|
Сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород
|
Итого
|
14 470 571.55
|
7 660 230.09
|
Италия
|
8 431 427.82
|
4 424 208.27
|
Чехия
|
1 027 599.56
|
547 091.18
|
Хорватия
|
827 707.93
|
450 838.01
|
Румыния
|
685 972.26
|
378 039.37
|
Португалия
|
714 269.12
|
385 076.01
|
Германия
|
661 678.87
|
356 684.67
|
Великобритания
|
459 741.47
|
212 815.03
|
Ирландия
|
331 558.01
|
174 262.24
|
Греция
|
232 396.39
|
128 990.34
|
Нидерланды
|
223 330.70
|
126 482.41
|
Таиланд
|
137 785.75
|
75 910.84
|
Индонезия
|
130 925.36
|
72 131.22
|
Тунис
|
125 674.35
|
67 934.47
|
Швейцария
|
89 696.92
|
53 857.85
|
Дания
|
88 157.38
|
49 689.27
|
Болгария
|
79 260.85
|
48 231.11
|
Австрия
|
90 177.31
|
42 664.79
|
Франция
|
81 701.93
|
41 316.86
|
Турция
|
51 509.56
|
24 006.16