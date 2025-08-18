Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Назван объем экспорта сырой нефти Азербайджана в различные страны за I полугодие

Экономика Материалы 18 августа 2025 18:25 (UTC +04:00)
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - С января по июль этого года из Азербайджана в 19 стран было экспортировано 14,5 млн тонн сырой нефти и нефтяных продуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 7,7 млрд долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель в стоимостном выражении сократился на 1,6 млрд долларов США или на 17%, а в объемном выражении — на 225,5 тыс. тонн или на 1,5%.

В отчетный период из Азербайджана в Италию было экспортировано 8,4 млн тонн нефти на сумму 4,2 млрд долларов США. Таким образом, Италия заняла первое место в общем экспорте нефти Азербайджана.

Представляем список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе–июле этого года (по статистической стоимости и объему):

Страны, в которые экспортируется сырая нефть (тыс. долларов США)

Название товара

Страны

Количество (тонн)

Статистическая стоимость (тыс. долларов США)

Сырая нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород

Итого

14 470 571.55

7 660 230.09

Италия

8 431 427.82

4 424 208.27

Чехия

1 027 599.56

547 091.18

Хорватия

827 707.93

450 838.01

Румыния

685 972.26

378 039.37

Португалия

714 269.12

385 076.01

Германия

661 678.87

356 684.67

Великобритания

459 741.47

212 815.03

Ирландия

331 558.01

174 262.24

Греция

232 396.39

128 990.34

Нидерланды

223 330.70

126 482.41

Таиланд

137 785.75

75 910.84

Индонезия

130 925.36

72 131.22

Тунис

125 674.35

67 934.47

Швейцария

89 696.92

53 857.85

Дания

88 157.38

49 689.27

Болгария

79 260.85

48 231.11

Австрия

90 177.31

42 664.79

Франция

81 701.93

41 316.86

Турция

51 509.56

24 006.16
