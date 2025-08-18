Назван объем экспорта сырой нефти Азербайджана в различные страны за I полугодие

БАКУ /Trend/ - С января по июль этого года из Азербайджана в 19 стран было экспортировано 14,5 млн тонн сырой нефти и нефтяных продуктов, полученных из битуминозных пород, на сумму 7,7 млрд долларов США.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, по сравнению с аналогичным периодом 2024 года показатель в стоимостном выражении сократился на 1,6 млрд долларов США или на 17%, а в объемном выражении — на 225,5 тыс. тонн или на 1,5%.

В отчетный период из Азербайджана в Италию было экспортировано 8,4 млн тонн нефти на сумму 4,2 млрд долларов США. Таким образом, Италия заняла первое место в общем экспорте нефти Азербайджана.

Представляем список стран, в которые Азербайджан экспортировал нефть в январе–июле этого года (по статистической стоимости и объему):

Страны, в которые экспортируется сырая нефть (тыс. долларов США)