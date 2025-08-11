Производство автомобилей в промышленных зонах Азербайджана значительно выросло

БАКУ /Trend/ - С 2018 года по I полугодие этого года в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства развития экономических зон при министерстве экономики, было произведено автомобилей на 518 миллионов манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на агентство.

Согласно информации, только за 6 месяцев текущего года в Гаджигабульском промышленном парке было произведено 1928 автомобилей на сумму 59 миллионов манатов, а в промышленном квартале Нефтчала - 1165 автомобилей на сумму 16,6 миллиона манатов. Производство автомобилей выросло почти на 80% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

"В указанный период в промышленных зонах выпускались модели Chevrolet, Isuzu, VGV, UAZ, Lada, Khazar, JAC, Bestune и др.", - отмечается в сообщении.

