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В Карабахе и Восточном Зангезуре проведут работы по оценке минеральных ресурсов

Экономика Материалы 6 августа 2025 19:48 (UTC +04:00)
В Карабахе и Восточном Зангезуре проведут работы по оценке минеральных ресурсов
Фото: AzerGold

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Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
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БАКУ /Trend/ - В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах будут проводиться работы по анализу геофизических аномалий и оценке проявлений полезных ископаемых.

По информации Trend, Агентство геологической разведки при министерстве экологии и природных ресурсов начало соответствующую работу в связи с этим.

Согласно информации, будут проведены литологические, петрографические и минералогические исследования, работы по изучению перспективных зон поиска полезных ископаемых и т.д.

В настоящее время агентство подыскивает компанию для выполнения упомянутых работ.

Агентство прогнозирует, что работы обойдутся в 199,7 тыс. манатов.

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