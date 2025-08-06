В Карабахе и Восточном Зангезуре проведут работы по оценке минеральных ресурсов

БАКУ /Trend/ - В Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах будут проводиться работы по анализу геофизических аномалий и оценке проявлений полезных ископаемых.
По информации Trend, Агентство геологической разведки при министерстве экологии и природных ресурсов начало соответствующую работу в связи с этим.
Согласно информации, будут проведены литологические, петрографические и минералогические исследования, работы по изучению перспективных зон поиска полезных ископаемых и т.д.
В настоящее время агентство подыскивает компанию для выполнения упомянутых работ.
Агентство прогнозирует, что работы обойдутся в 199,7 тыс. манатов.
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