На 62-м заседании правления ASOSAI в Баку обсужден бюджетный план на 2026-2028 годы

БАКУ /Trend/ - В официальной части 62-го заседания правления ASOSAI (Азиатская организация высших органов аудита), проходящего в Баку, были утверждены протоколы 60-го и 61-го заседаний, рассмотрены деятельность и финансовая отчетность организации за 2024 год, а также бюджетный план на 2026-2028 годы.

Как сообщает в четверг Trend, на заседании были проведены презентации по Стратегическому плану ASOSAI, сотрудничеству организации с другими региональными структурами, ежегодной деятельности рабочих групп и новым выпускам журнала ASOSAI.

Одним из ключевых вопросов повестки дня стало избрание двух новых членов правления INTOSAI (Международная организация высших органов аудита) на 2025-2031 годы и внешнего аудитора INTOSAI. Информация о результатах выборов будет опубликована в ближайшие дни.

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