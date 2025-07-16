Азербайджан и Вьетнам подписали меморандум в области возобновляемой энергии (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В преддверии 3-го заседания межправительственной комиссии в Ханое состоялись первое заседание Азербайджано-вьетнамского делового совета и бизнес-форум с участием заместителя министра промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хоанг Лонга, представителей AZPROMO, KOBIA, Национальной ассоциации предпринимательства Вьетнама (VINEN), а также деловых кругов обеих стран.

Как передает Trend, об этом сообщил министр энергетики Парвиз Шахбазов на своей странице в социальной сети "X".

Отмечалось, что предприниматели были приглашены присоединиться к обмену информацией в таких сферах, как инвестиционная среда, экономические зоны, индустриальные парки, высокие технологии, сельское хозяйство, углеводороды и возобновляемые источники энергии в Азербайджане и Вьетнаме, организовывать взаимные бизнес-миссии, создавать совместные предприятия и инвестировать в конкретные проекты.

Было подписано пять документов о сотрудничестве, включая меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области возобновляемых источников энергии между Государственным агентством по возобновляемым источникам энергии и вьетнамской компанией ROX Group.