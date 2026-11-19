БАКУ/Trend/ - Делегация во главе с заместителем командующего Силами обороны Грузии генерал-майором Ираклием Чичинадзе находится с визитом в нашей стране для участия в Дне высокопоставленных наблюдателей совместных компьютерных командно-штабных учений «Eternity-2026».

Об этом сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Отмечалось, что встретившийся с гостями в Управлении международного военного сотрудничества министерства обороны генерал-лейтенант Азер Алиев подчеркнул особое значение учений, проводимых с участием представителей Азербайджана, Грузии и Турции, с точки зрения региональной безопасности и военного сотрудничества.

Выразив признательность за теплый прием и высокое гостеприимство, генерал-майор И. Чичинадзе сказал, что учения организованы на профессиональном уровне, и отметил, что подобная совместная деятельность вносит важный вклад в расширение обмена опытом между нашими армиями.

Стороны также обсудили вопросы организации надежной охраны стратегических и экономических проектов в регионе, а также оперативной координации между штабами.

Затем делегации была предоставлена подробная информация о целях и этапах учений «Eternity-2026», а также о мерах, принятых в связи с организационной работой.

В завершение состоялся обмен мнениями вокруг других вопросов, представляющих взаимный интерес.