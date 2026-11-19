БАКУ /Trend/ - Состоялось очередное заседание Государственной комиссии Азербайджанской Республики по радиочастотам.

Об этом сообщили в Агентстве информационно-коммуникационных технологий.

Отмечается, что на заседании были рассмотрены обращения физических и юридических лиц, касающиеся выделения радиочастот и их совместного использования, расширения территорий использования, а также эксплуатации спутниковых сегментов.

В общей сложности по 24 обращениям были приняты соответствующие решения. Из них 11 касались радиостанций, используемых для организации радиосвязи, 4 — радиооборудования, используемого на судах, 2 — передачи данных GNSS (Глобальной навигационной спутниковой системы), 2 — услуг радиолокации и радионавигации, 3 — выделения радиочастот для услуг мобильной связи, еще 2 — эксплуатации спутниковых сегментов.

По всем 24 рассмотренным обращениям были приняты положительные решения. В результате было принято решение о выделении в общей сложности 40 радиочастотных каналов.

Пользователи, получившие уведомление о выделении радиочастот, на следующем этапе обратятся в Государственное управление радиочастот для регистрации конкретных радиочастотных каналов, заключения договоров на использование радиочастот, осуществления соответствующих платежей и получения разрешений на использование радиоэлектронных средств в соответствии с законодательством.

Отметим, что выделение, регистрация и использование радиочастот осуществляются в соответствии с «Правилами выделения, регистрации, использования радиочастот и установления платы за них», утвержденными постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики № 22 от 1 февраля 2007 года.

Согласно правилам, физические и юридические лица обращаются в Государственную комиссию по радиочастотам с целью выделения полос радиочастот для радиоэлектронных средств, произведенных на территории страны, модернизированных или импортированных, а также предназначенных для эксплуатации.

Государственная комиссия по радиочастотам осуществляет деятельность в целях повышения эффективности использования радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, реализации единой политики в области распределения и выделения радиочастотного спектра, а также координации деятельности государственных органов в этой сфере.