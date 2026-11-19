БАКУ/Trend/ - В Хельсинки при организации "Дома Азербайджана" и поддержке Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана состоялись выставка и научные обсуждения на тему «Повседневная жизнь североевропейских эмигрантов на Южном Кавказе в 1870–1920-х годах».

Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, мероприятие, организованное в рамках проекта «Мост из прошлого в будущее: архивные и музейные коллекции семьи Нобель в Финляндии и Азербайджане», было посвящено исследованию историко-культурных связей между Финляндией и Азербайджаном, азербайджанского наследия братьев Нобелей и жизни североевропейских эмигрантов на Южном Кавказе.

Руководитель "Дома Азербайджана" Ульвия Джаббарова проинформировала о популяризации азербайджанской культуры в Финляндии и деятельности диаспоры, подчеркнув важность проекта с точки зрения изучения общего наследия двух стран.

Исследователь Алексантеринского института университета Хельсинки Дмитрий Фролов рассказал о жизни североевропейских эмигрантов на Южном Кавказе в конце XIX — начале XX века, а также об их роли в развитии промышленности и экономики. Он затронул деятельность компании «Бранобель» во главе с братьями Нобель, жилищные условия и возможности социального обеспечения, созданные для работников и их семей. Кроме того, было доведено до внимания, что в 2026 году отмечается 150-летие прибытия эмигрантов из Финляндии и Швеции в Азербайджан в связи с деятельностью братьев Нобель.

Заведующий отделом научной экспозиции и организации выставок Национального музея истории Азербайджана Эмин Дадашев выступил с презентацией о фотоколлекции музея. Сообщив, что в фонде хранится более 15 тысяч фотографий, он рассказал о научной значимости фотоматериалов, отражающих историю города Баку, нефтяной промышленности, компании Нобелей и «Виллы Петролеа». На мероприятии Ольга Коркка выступила с докладом о культурном наследии семьи Нобель, а посол по особым поручениям Финляндии по Азербайджану, Грузии и Армении Кирсти Наринен — об исследовании истории финской эмиграции и развитии научно-культурного сотрудничества между двумя странами. Профессор университета Хельсинки Маркку Кангаспуро, подчеркнув важность выставки с точки зрения изучения истории Финляндии и Азербайджана, отметил необходимость ее представления более широкой аудитории.

На выставке были продемонстрированы документы и фотографии из архивов Азербайджана, Грузии, Финляндии, Швеции и Германии, связанные с деятельностью таких компаний, как «Братья Нобель» и Siemens, повседневной жизнью североевропейских эмигрантов в Баку и Тбилиси, образованием, здравоохранением и социальными отношениями.

В мероприятии приняли участие канцлер орденов Финляндии, доктор технических наук Юсси Нуортева, представители посольств Финляндии и Турции, ученые университета Хельсинки, представители азербайджанской диаспоры, историк и журналист Тони Вильянмаа и другие гости.