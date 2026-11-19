БАКУ/ Trend/ - Для борьбы с угрозами, создаваемыми технологиями дипфейк (deepfake), вместо того чтобы останавливать технологическое развитие, необходимо совершенствовать архитектуру управления контентом, повышать киберинформированность и технологическую грамотность населения.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом в четверг заявил директор Института кибербезопасности и оборонных технологий и Центра инженерной безопасности на базе искусственного интеллекта Азербайджанского технического университета Рахид Алекперли во время выступления на панели «Информационная война и Deepfake: защита правды в цифровую эпоху», состоявшейся в рамках II Международной конференции по кибердипломатии в Баку.

Он отметил, что развивающиеся технологии позволяют создавать симуляции на базе искусственного интеллекта, которые все более реалистично имитируют поведение, эмоции и мимику человека. Хотя конкурировать с этими технологиями непросто, против создаваемых ими рисков должны быть сформированы соответствующие механизмы.

По словам Р. Алекперли, несмотря на то, что с помощью ИИ можно создавать видеоролики, похожие на реальных людей, и даже образы, которые пользователи желают и представляют себе, эти возможности также используются в целях манипуляции информацией.

Он отметил, что хотя изображения и звуки, созданные с помощью искусственного интеллекта, в некоторых случаях очень близки к реальным материалам, полностью отождествлять их с настоящим видео и аудио невозможно. Тем не менее технологические тенденции показывают, что подобные фейковые материалы становятся все более убедительными.

«Вместо того чтобы думать о технологическом прогрессе, который мы не можем остановить, а, напротив, должны развивать и поддерживать, нам следует сосредоточиться на том, как развивать архитектуру управления контентом. Эта архитектура должна отвечать вызовам, создаваемым технологиями дипфейк», — сказал он.

Директор центра подчеркнул, что открытость цифровых платформ и возможность для каждого свободно публиковать свои видео- и другие материалы открыли широкие возможности для создателей дипфейков. В этом плане особое значение имеет повышение технологической грамотности.

По его словам, киберинформированность играет важную роль в развитии у людей и пользователей социальных сетей навыков отличать фейковые изображения от реальных видео.

Р. Алекперли считает, что в сфере управления контентом должна быть сформирована такая архитектура, чтобы пользователи могли определять, созданы ли материалы, с которыми они сталкиваются в социальных сетях, с помощью искусственного интеллекта.

Он отметил, что на некоторых платформах социальных сетей материалы, созданные с помощью искусственного интеллекта, уже маркируются соответствующим образом. Расширение подобных подходов может помочь снизить риски, создаваемые технологиями дипфейк.

«Дополнительные шаги, которые будут предприняты в направлении управления контентом, могут быть полезны с точки зрения формирования более безопасной среды против технологий дипфейк», — добавил он.

Отметим, что в Баку проходит II Международная конференция по кибердипломатии на тему «Сила и влияние в эпоху искусственного интеллекта: региональный взгляд на меняющийся облик киберпространства».

В конференции принимают участие представители государственных органов различных стран, международных организаций, научно-исследовательских центров и частного сектора.

На мероприятии будут обсуждаться актуальные вопросы, в том числе влияние искусственного интеллекта на международные отношения, кибербезопасность, цифровой суверенитет, межгосударственное сотрудничество в киберпространстве, информационная безопасность и защита критической инфраструктуры.

Конференция проводится совместно Государственной службой специальной связи и информационной безопасности Азербайджанской Республики и Национальным институтом исследований и разработок в области информатики Румынии при участии Администрации Президента Азербайджанской Республики, Министерства иностранных дел, Министерства цифрового развития и транспорта, Службы государственной безопасности и других местных партнеров.