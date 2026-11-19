ЛЯНКЯРАН /Trend/ - В январе–октябре 2026 года удовлетворены 2 399 обращений потребителей и им возвращены в целом 314 997,5 маната.

Об этом заявил начальник отдела надзора за потребительским рынком Государственного агентства по антимонопольному регулированию и надзору за потребительским рынком Юсиф Тапдыглы на медиа-тренинге на тему «Основные права потребителей и их защита», сообщает корреспондент Trend с мероприятия.

По его словам, за аналогичный период 2025 года были удовлетворены 2 105 обращений потребителей и возвращены 301 792,1 маната.

За первые 10 месяцев текущего года в производстве Агентства находились 9 260 обращений. Из них 8 766 новых, а 494 - с предыдущего года. За аналогичный период прошлого года в производстве находились 7 053 обращения, из которых 6 390 новых, а 663 - с предыдущего года.

В январе–октябре 2026 года рассмотрение 6 080 обращений в Агентстве было завершено, 2 312 обращений направлены в соответствующие органы, а рассмотрение 868 обращений продолжится в последующие месяцы. За аналогичный период прошлого года эти показатели составили соответственно 5 032, 1 560 и 461.

За отчетный период был составлен 41 протокол. За первые 10 месяцев прошлого года этот показатель составил 51.