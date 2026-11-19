БАКУ/Trend/ - Искусственный интеллект не только упростил распространение дезинформации, но и увеличил ее масштабы, убедительность и возможности адаптации под целевые аудитории. В таких условиях главная задача медиа заключается не в том, чтобы первыми опубликовать информацию, а в том, чтобы проверить ее точность и сохранить общественное доверие.

Как сообщает корреспондент Trend, об этом заявила заведующая отделом по борьбе с дезинформацией Совета по медиа и вещанию Азербайджанской Республики Сабина Сеидова во время выступления на панельной дискуссии «Информационная война и Deepfake: защита правды в цифровую эпоху», состоявшейся в рамках II Международной конференции по кибердипломатии в Баку.

Она отметила, что если раньше подготовка ложной информации, манипулирование визуальным контентом и доведение его до широкой аудитории требовали определенных ресурсов и технических навыков, то сейчас этот процесс значительно упростился и ускорился. «Сегодня можно сымитировать чей-либо голос, создать видео от имени любого человека и всего за несколько минут подготовить реалистично выглядящую картину событий. А это увеличивает как масштабы дезинформации, так и ее убедительность», — сказала она.

По словам Сеидовой, искусственный интеллект не просто упрощает создание фейковых новостей, но и позволяет проводить дезинформационные кампании более целенаправленно и организованно. Одна и та же информация может распространяться на различных платформах, на разных языках и с разными визуальными материалами, адаптируясь под особенности отдельных аудиторий.

Она подчеркнула, что оценивать современную дезинформацию исключительно как фейковые новости неправильно, нужно понимать ее как более широкую систему воздействия.

Сабина отметила, что медиаорганизации в первую очередь должны проверять источник публикуемых материалов, дату их первой публикации, место фиксации и контекст создания. Важное значение имеют сравнение фото и видео с предыдущими версиями, анализ аудио- и визуальных деталей, а также сопоставление сведений с надежными первоисточниками.

Она добавила, что медиаструктуры могут использовать технологические средства, помогающие выявлять дипфейки, в том числе детекторы искусственного интеллекта. Вместе с тем ни один из подобных инструментов не гарантирует 100-процентной точности.